最近社群媒體微博上流傳的一支影片，揭示出西非國家象牙海岸最近收到了1批中國大陸製造的VN22B輪式裝甲車，影片中秀出至少6輛裝甲車抵達這個西非國家，而繼塞內加爾之後，第2個從中國大陸購買這種車輛的非洲國家。

Video showing newly acquired chinese made VN22B wheeled armored assault vehicles of the Ivory Coast 🇨🇮 military. pic.twitter.com/TWHeLr8mH0 — Hammer Of War (@HammerOfWar5) January 8, 2024

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）13日報導，由中國北方工業公司（Norinco）開發的VN22B是1種6×6裝甲車，搭載了一門105毫米砲，能夠發射各種彈藥，包括標準的北約彈藥。這種裝甲突擊車被設計成為作戰部隊的火力支援，以及抵禦敵方坦克和其他裝甲車輛。擁有多種防護和機動增強功能，如增加裝甲、自動變速器、氣動懸掛、液壓尾門和懸掛座椅，旨在適應不同的地形和氣候條件。這種多功能性使其非常適合非洲多樣的地理環境。

Ivory Coast boosts its military with Chinese VN22B wheeled armored assault vehicles

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象牙海岸購買VN22B，也證實了中國大陸在非洲擴大軍事和經濟影響力的努力，這個地區正在加大基礎設施和貿易以及安全合作方面的投資。來自斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的最新數據顯示，2015年至2019年間非洲總進口武器的近17%來自中國。