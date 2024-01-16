2024大選剛落幕，馬上就發生美國總統拜登（Joe Biden）表態反對台獨、美國代表團在大選隔天就訪台與南太平洋友邦諾魯與大陸建交等事件，對此，陸委會前副主委趙建民認為，中美都給了台灣龐大壓力，可能使台灣在國際和兩岸的自主性更低，所以，準總統賴清德的當選完全不會有慶祝行情。

《中評社》今（16）日報導，趙建民受訪表示，前年和去年11月兩次拜習會，雙方的重點就在台海議題，大陸也給了美國很大壓力，因此美國接下來要做的，就是緊迫盯人，大選結束隔天就派代表團來就是證據，此外，美國智庫先前呼籲賴清德凍結台獨黨綱，應是代表美國政府的立場，所以，下一個要看的重點，就是賴520就職的談話。

趙建民認為，大陸會給台灣更大的壓力，因為賴清德雖說要延續總統蔡英文的路線，但目前看來，賴比蔡「更要往前衝」，他的當選感言強調，這是民主對抗威權的勝利，完全沒有對大陸釋出善意，說明他的政策會比蔡強硬，也不會改。

在趙建民看來，諾魯斷交只是第一槍，之後會有更多的斷交潮，此外，台灣內部的分裂可能會更大，因為立院三黨不過半，在內政、外交與兩岸關係方面，未來的政府會更失能，使得台灣面對大陸時籌碼更少。因此，他認為賴清德的當選完全不會有慶祝行情，因為大陸施壓，加上美國強力監視、政策上完全沒有自主性，會讓台灣在兩岸與國際領域的自主性更低，「看起來是這樣的局面」。