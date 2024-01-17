中國大陸青年失業率去年連3個月超過20％後，官方選擇「蓋牌」引熱議。大陸國家統計局17日恢復公布青年失業率，不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力調查失業率分別為14.9％、6.1％、3.9％。同時，2023年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年下降0.4個百分點。

大陸國家統計局17日表示，該局高度重視勞動力調查制度完善工作，結合社會提出的建議意見，組織相關部門和專家深入探討，研究國際標準和各國經驗做法，並開展實地調研，認真梳理研究失業率的統計方法和統計口徑，從充分考慮國情的角度出發，對分年齡組失業率統計進行了調整完善。

統計局稱，2023年各月平均，大陸16至24歲城鎮人口中，在校學生占比6成多，近6200萬人；非在校學生占比3成多，約3400萬人。從大陸國情看，在校學生的主要任務是學習，而非兼職工作，發布不包括在校學生的16至24歲勞動力失業率，更能精準監測進入社會、真正需要工作的青年人的就業失業情況。

另目前大陸高等教育毛入學率近6成，多數青年24歲時剛畢業不久，尚處於擇業期，一些人未就業或就業不穩定，至29歲時絕大多數已度過擇業期，就業情況趨向穩定。因此，該局稱，增加發布不包括在校學生的25至29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。

關於發布方式，統計局指，將按月在國家統計局數據發布庫中發布不包含在校學生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率，可以在數據發布庫中查詢資料。