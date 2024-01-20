桃園龍潭陸軍航空特戰指揮部潘姓士官，19日深夜獨自1人前往馬崙山附近打獵，直到20日清晨仍未返回，其親友於登山步道發現潘戴的帽子懸掛樹枝上，麗陽營區多名特戰兵前往救援，終於尋獲潘男遺體，並進行吊掛作業，將遺體搬運到平地。

警消指出，潘男墜落點因山谷深達200米，請空拍機前往協助；軍方並派出麗陽營區多名特戰兵到場支援救援。潘男剛好人卡在墜落點約150至200公尺處，尋獲時已無氣息，遺體已進行吊掛到平地。

和平警方指出，20日上午9時40分許接獲民眾報案，指稱年約28歲潘姓男子登山尚未返家，在馬崙山登山口附近發現其所戴的帽子，家屬擔心發生意外，請求警、消協尋搜救。

據了解，潘姓士官目前在桃園龍潭的陸軍航空特戰指揮部服役，19日陪同母親及友人到台中市谷關地區找姑姑，深夜獨自去打獵，往馬崙山方向去。

潘姓士官友人於20日清晨4時許，發現潘打獵尚未返回，於是往馬崙山登山口方向找尋，在入口處約50公尺懸崖旁樹枝上，懸掛潘的特戰帽子，但沒見到人於是返回告知潘家屬並報警。

谷關當地警消目前在潘疑摔落地點附近，架設繩索垂降找尋潘的行蹤，警消也請空拍機前往協助搜尋中；據了解，潘姓士官平常獨自扶養母親及生病中的哥哥，為人孝順。