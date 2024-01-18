桃園市警察局統計，去年12月單月全市道路交通事故發生3996件，較111年同期減少955件，接近19.3％。其中雖有19人死亡，雖較前年同期增加2人，但受傷人數與同期比較大幅減少1212人，達19％，顯示交通事故防治如科技執法等成效顯著。

警察局為降低交通事故傷亡人數，持續推動各項交通執法專案，包括強化行人路權執法、取締汽機車重大違規、加強酒後駕車攔檢、辦理重大交通事故會勘及持續規劃科技執法。今年並依據「事故發生、違規取締、員警值勤難易度及交通工程完善度」等4大原則，進行「百大易肇事路口租賃式多功能科技執法」地點遷移，針對防制交通事故（百大肇事路口）、通學廊道護童學校（周邊200公尺之科技執法）、強化行人安全（取締車不讓人）、沿海山道防飆及守護寧靜桃園（都市寧靜區內之測速設備）等五大方向遷移100處科技執法，於本月15日起開始執法，以維護行車安全。

事故減少部分，以機車事故死傷人數較前年同期減少627人16.7％、酒駕減少38人、-33.3％、行人事故減少119人、-24.8％，數據顯示桃園交通事故防制成效顯著。

交通警察大隊大隊長鄭文銘表示，警方將賡續執行事故防制工作，融入交通3E政策進行交通安全改善。宣導方面，以分群分眾方式針對青少年、學生、高齡者與公司企業行號等傳達正確交通安全觀念，112年12月累計96場次；執法方面，112年12月取締重大交通違規計2萬餘件，另舉發車不讓人695件及行人違規425件；並協同路權單位改善人本環境交通工程，共同營造友善的交通環境。