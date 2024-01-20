巴基斯坦外交部本週五（19）表示，外長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）稍早與伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）通話，雙方同意在對領土上互相進行實施空襲後，降低局勢緊張，兩國一致同意應在反恐等互相關注的議題上加強合作和協調。

綜合《新華社》20日報導，以及伊朗外交部官方聲明，吉拉尼通過電話與艾密拉多拉安交談，表達了巴基斯坦希望基於相互信任和合作精神與伊朗合作的願望，同時強調了巴基斯坦與伊朗之間緊密的兄弟般的關係。

聲明指出，吉拉尼強調合作必須以尊重領土完整和主權為基礎，根據巴基斯坦外交部的說法，兩國一致同意應加強在反恐等互相關注的方面進行工作層面的合作和密切協調。

外交部還補充說，兩國外交部長還討論了重新派駐大使回各自首都的議題，本週三（17）巴基斯坦指控伊朗侵犯了巴基斯坦的領空，並在邊界地區打擊了一些目標，造成2名巴基斯坦兒童死亡。

巴基斯坦隨後召回了駐伊大使並建議伊朗不要派遣其大使前往伊斯蘭堡。

本週四（18）巴基斯坦軍方宣布該國對伊朗境內的藏匿處進行了有效打擊，這些藏匿處被「恐怖分子」用作為對巴基斯坦發動襲擊的據點。