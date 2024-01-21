北市廖姓男子因工作壓力，竟在去年12月31日凌晨1時許，以為四下無人，脫光全身衣服，在文山區景明街巷弄行走，民眾見狀以為是日本漫畫「進擊的巨人」真實版，趕緊到派出所報案，員警聽聞一度以為是在開玩笑，但經調閱監視器驚見真有其事，隨即調查身分並通知廖嫌到案，訊後依妨害風化罪函辦。

警方表示，2名男性民眾上月31日凌晨到派出報案，指凌晨返家時，遇見一名男子全裸在路中行走，僅穿著白色布鞋，行徑怪異，當全裸男子看到附近有人，趕緊躲回公寓樓梯，民眾以為是遇到「進擊的巨人」，值班員警聽聞，第一時間還以為在開玩笑，經調閱監視器循線找到該名全裸男子。

46歲廖姓男子聲稱，因最近生活壓力，想要全裸在街上行走，發洩情緒，以為凌晨無人察覺，才會異想天開，全裸在街上行走，廖男被警方逮捕後才驚覺已觸法。文山第二分局呼籲，如遇有陌生人士裸露、尾隨、騷擾之行為，請立即撥打110報警，警方將在第一時間到場處理，以遏止不法。