國際「島嶼山海」悦性健康料理。（ 君達集團／秧悦美地酒店提供）

秧悦美地董事長尹純綢表示，舉辦「台灣國際瑜伽療癒節」，也是秧悦今年極力推動綠色健康旅遊的主要目的。（ 君達集團／秧悦美地酒店提供）

英國主廚Jamie Raftery（左四）、君達集團、秧悦美地董事長尹純綢（左五）、台灣瑜珈推廣協會理事長徐仁姿（左六）及參與貴賓合影。（ 君達集團／秧悦美地酒店提供）

為了響應聯合國世界健康日「Health For All」倡議，讓民眾深度探索七感療癒，並與大自然共鳴，迎接健康、平靜和愛的洗禮，「台灣國際瑜伽療癒節」將於4月7至11日在花蓮秧悦美地度假酒店舉行。

該活動日前在台北舉辦記者會，由君達集團旗下的Gaeavilla Resort 秧悦美地度假酒店與ness wellness 身心靈健康平台攜手合作，邀瑜伽愛好者和健康追求者一同體驗這場奇妙的旅程。

記者會開場即是聲音療癒體驗，為所有出席的來賓們預覽一場聲音與視覺療癒，感受即將來臨的「台灣國際瑜伽療癒節」所帶來的身心靈舒壓和七感療癒，並融入秧悦美地大自然的美麗中。

活動上也透過音樂與舞蹈的表演，包括蔡震霖、莉酸、Yumi、吳宇卉，帶來震撼人心的表演，透過銅鑼的共振聲音療癒，手碟、頌缽和薩滿鼓的舞蹈，引領來賓到一個完全不同的心靈空間，感受到深層次的療癒和平靜。

記者會上，英國主廚Jamie Raftery也運用台灣花蓮在地有機小農作物，包括藍色螺旋藻、有機香草、青花菜、在來米、豆腐、蘑菇、南瓜籽、葵花籽等不同5項種子，將花蓮小農作物，搖身變成一道國際悦性餐食。

秧悦美地度假酒店董事長尹純綢表示，君達37年來一直推動有機無毒健康，所有餐食都使用有機無毒食材，沒有味精等添加物，連2年獲得國際GTS認證兩顆星。

她說，秧悦美地2019年正式開幕，第2年就遇到疫情，疫情3年來走得艱辛，她仍堅持有機綠色，今年2024年進一步走向健康旅遊，由於身邊許多好友和瑜伽老師結合秧悦的有機香草精油，進行芳香療法，她認為非常值得推廣。

尹純綢表示，秧悦酒店有很好的場域，研究報告也顯示，度假可以降低18％的死亡率風險，瑜伽運動又是非常好的身心靈運動，只要很簡單的一個瑜伽墊就可以做，因此今年極力推動綠色健康旅遊，也就是這次辦這場瑜伽療癒節主要目的，屆時將有一系列豐富課程及悦性餐食體驗，4月7至11日期待大家熱情參與。