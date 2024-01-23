裕隆集團移動服務事業宣布與全台最大車主平台uTagGo合作，在串聯eTag智慧停車服務，將ETC服務從國道延伸至停車場外，進一步聯手全台最大保修通路歐固德、SAVE保修聯盟，透過首創的「一廠保修全台服務」提供車主預約保修服務，擴大360萬車主更完善的生態圈服務，首波活動推出停車折抵、保養維修最高6000元回饋。

裕隆集團移動服務事業表示，旗下歐固德、SAVE保修聯盟為國內最大保修通路，兼具技術與服務口碑，擁有超過百位專業技師，首創「一廠保修全台服務」的聯盟體系，已服務超過20萬名進口車車主；uTagGo則為國內最大用車服務平台之一，透過這次合作不僅能夠加速移動服務事業群在用車服務領域的布局，雙方線上線下服務的結合，更能提供車主信賴、便捷的優質體驗，讓uTagGo打造的車主生態圈更臻完善。

遠創智慧表示，uTagGo積極為車主打造「車生態圈」的個人化服務，先後與縣市政府、停車業者及點數業者異業結盟提供快進快出的eTag停車扣繳服務，便利車主代扣全台縣市路邊及合作停車場停車費，推出「減碳車幣」與HAPPY GO點數兌換成eTag儲值金之創新服務；本次與裕隆移動服務事業群雙強聯手，從車主預約保修的需求開始，後續也希望運用AI技術，提供預測零件保修服務，期許透過uTagGo個人化服務協助大多數車主實現用車更安全的終極目標。

農曆春節即將到來，返鄉過節及出遊需求預估將是用車高峰期，遠創智慧及裕隆移動服務為協助用路人有更安心的用車服務，攜手提供uTagGo會員透過App預約愛車保修服務，除精心遴選兼具技術與服務品質口碑的保修廠，更編制逾10名專業技術團隊，隨時為uTagGo會員專業協助，讓會員在原廠保修外能有更多、更優惠的選擇，首波活動更提供最高可享等值6000元的回饋，為用路人建構安全防護網。

uTagGo會員點擊App首頁「保養維修」即可顯示鄰近合作保修廠資訊，只要在3月31日前預約成功即可獲得包括：保修金額10%「減碳車幣」回饋、保修折抵券面額1000元1張、機油兌換券2張，以及汽油添加劑等好禮，前100名預約更加碼送1000元停車金，合計最高價值6000元回饋，活動網頁（https://campaign.utaggo.com.tw/maintenance.html）可線上預約。