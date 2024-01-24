如果有香港腳就難受了！有女子日前搭飛機時，拿出手機打算要先拍下起飛的夜景，不料卻意外拍下前座大媽竟伸出「無影腳」饋咖，讓她感到有些不妥，並且，過程中還引來3名空姐，用英文相互交談，但這名大媽仍無動於衷的當作沒事，直到起飛後到了吃飯時間，大媽才將腳放下，然而，大媽饋咖好長一段時間，大媽前方的乘客竟然都沒發現。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段影片，她指出原本要錄飛機起飛的夜景，不料卻拍下前座有名大媽，就大大剌剌的將腳往前伸，並且放在前一個人的座位靠手支架，而大媽前方的乘客也未注意，便開始休息睡覺，過程中，還引來3位空且用英文「相互對話」，然而，這名大媽仍無動於衷，直到起飛後到了吃飯時間，大媽才將腳放下，讓她有無奈表示「雖然她(大媽)自己舒服，請尊重別人感受會好一點」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我如果看到，會跟空姐要熱水，不小心打翻，或是拿尖尖的牙籤不小心刺到她，就大喊，有沒有感覺刺刺的、刺刺的」、「萬巒出品的？」、「如果有香港腳就難受了」、「這真的很噁，起碼也穿個襪子」、「真希望手邊有根針」、「髒到無言了」、「可能裝聽不懂或是根本不理空服員，要反制」。