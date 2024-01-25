人們一旦有了脂肪肝，若沒未及時控制，有可能惡化為肝癌，胃腸肝膽科醫師楊子緯即在臉書粉專分享一名16歲少年，竟已罹患脂肪肝3年多，靠團隊的治療才找回健康的病例，營養師也提供6招逆轉脂肪肝的方法，呼籲不要等到肝功能受損才懊悔。

楊子緯在臉書粉專PO文指出，脂肪肝是一種肝臟疾病，主要特徵為肝臟細胞累積過多脂肪。通常初期是無症狀的，如不及早治療可能會進展為肝炎、肝硬化甚至肝癌。

至於脂肪肝脂肪肝是什麼原因造成的？楊子緯指，長期高脂飲食、體重過重或肥胖、患有糖尿病等代謝症候群患者，在多種因素結合，可能導致脂肪肝的發生，曾收治一名16歲少年，竟已罹患脂肪肝3年多，在與醫療團隊合作下，對其展開為期4個月的追蹤、治療，最後終幫助少年找回健康。

營養師彭逸珊也在《愛健康營養師 珊珊》發文表示，脂肪肝是可能造成肝癌的危險因子，而在可逆轉的階段，患者一定要快點調整，不要等到肝功能受損才懊悔。

彭逸珊表示，脂肪肝的患者如果不想進展到肝纖維化、肝硬化、肝癌，趕緊著手下列6招逆轉脂肪肝的方法。

■定期健康檢查：定期做腹部超音波，才能知是否有脂肪肝。

■維持正常體態，控制體重，也能降低其他慢性風險。

■避免飲酒過量：酒精不只會造成脂肪肝，也會大量消耗體內營養素。

■執行減醣飲食+加低GI飲食。

■規律運動習慣：運動可以增加新陳代謝，幫助消耗體脂肪

■多吃蔬菜：植物素幫助抗發炎跟氧化，增加飽足感輔助減重。