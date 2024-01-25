不少家長都會關心孩子的身高問題，深怕生長曲線落後。對此，光田醫院骨科醫師嚴可倫分享關鍵4招，包括適當運動、均衡飲食、充足睡眠及多曬太陽，這些措施能有助於最大化生長潛力。其中他提到，維生素D對於骨骼生長至關重要，而曬太陽是身體合成維生素D的主要途徑，建議要有足夠的戶外活動時間。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，常聽到許多父母會擔心自己的孩子沒辦法「高人一等」，有時身高也的確會是影響孩子自信的要素，若有這樣的煩惱，不妨從以下4件事來著手：

1、適當運動 ：運動是促進生長的關鍵因素之一，特別是跳躍訓練，也就是對抗地心引力的運動，有助加強肌肉和骨骼生長，像是跳繩、籃球、排球等皆屬於此類。

2、均衡飲食 ：務必確保飲食中含足夠的蛋白質、鈣、維生素D等營養素，有助於骨骼和肌肉的健康生長。像是乳製品、魚、肉類、蔬菜和水果，都應納入日常飲食菜單。

3、充足睡眠 ：睡眠是身體生長和修復的重要時機，在睡眠期間，身體會釋放生長激素，有利於長高。青春期的孩子應確保每晚都有足夠的睡眠時間，有助於最大程度地發揮身高潛力。

4、多曬太陽 ：維生素D對於骨骼生長至關重要，而曝露於陽光中是身體合成維生素D的主要途徑。因此，務必要注意有足夠的戶外活動時間，以確保身體能夠產生足夠的維生素D。

嚴可倫強調，上述這些方法也必須在孩子知情且同意的狀況下進行。另外，根據研究顯示，身高受遺傳的影響也相當大，這些措施雖能最大化生長潛力，但有些時候能不能「高人一等」還是要看基因。

另外，中醫師王大元先前提到，身高除了與父母遺傳基因有關，還會受生長激素、睡眠影響，其中吃甜的食物或飲料會使血糖上升，抑制生長激素分泌，若孩子經常下課後吃甜食，會將生長激素徹底壓抑，進而錯失整個半夜的高分泌期，不可不慎。