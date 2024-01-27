李銘忠（左起）、蔡思韵、林哲熹、蔡凡熙27日將「錢」字春聯送給觀眾。（甲上娛樂提供）

龍年賀歲片《還錢》主演群蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹、「大飛」吳志慶與監製葉如芬、郝柏翔及導演王鼎霖27日出席電影造勢活動。時逢農曆春節前，團隊狂撒「錢」字春聯與紅包袋，望能帶給觀眾龍年好運。昨日主演陳柏霖因故無法到場，蔡凡熙不忘虧他：「如果票房破億的話，就由沒到場的陳柏霖負責犒賞觀眾。」身著火辣連身衣的蔡思韵在一旁補充：「屆時他要穿我這件高衩連身電影T-Shirt，展現結實腰身。」

賀歲期間，《還錢》將對上陳昊森主演的《好小子》，大家會擔憂票房嗎？監製葉如芬直言：「不怕！我們覺得自己也很強。」林哲熹、李銘忠也在旁補充，電影還未上映，已有不少親朋好友包場力挺，「非常多多朋友包場，排都排不完！但也很期待大家自己進戲院看，感受歡樂氣氛。」監製葉如芬跟眾演員拍片培養出好感情，現場開玩笑表示，大家曾私下約吃飯沒找她，讓她有些難過。導演王鼎霖聽了連忙道歉「我犯了一個大錯，今天會請如芬姐吃飯，也是當作還錢囉。」

28日主創團隊將南下台中老虎城威秀、台南南紡威秀、高雄大遠百威秀等戲院舉辦影人見面會，監製葉如芬喊話：「大家可以買電影票給欠自己錢的人，對方看到電影票就知道要還錢了！既可以看電影，又可以收到欠款，一舉兩得。」