文化部針對16至22歲的年輕人發放價值1200元的文化幣，總預算金額高達20億元，一名女網友分享，她在書店上班，最近接電話接到手軟，一堆人想拿文化幣買拍立得，所以一直打電話來問，但是依照政府規定，文化幣只能用來買書、雜誌和DVD；另一名也在書店工作的網友透露，1天至少50個人來問。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，她在書局打工，最近很多人想拿文化幣購買平常捨不得買的高單價商品，但又怕到了現場不能用文化幣，所以這幾天她上班接電話接到手軟，很多人打來問「能否用文化幣買拍立得相機？」但根據政府規定，文化幣只能用來買書、雜誌以及DVD。

貼文引起網友討論，「書店員工同推，1天大概50個人問，現在有人要買拍立得就是先說不能用文化幣」、「同為書店店員，真心謝謝你發這篇文，很多人都不太清楚文化幣的使用規則」、「謝謝妳上來說，正在找資料的我直接被解答」。

另有電影院員工表示，文化幣可以用來看電影，但是只能看國片，而且不能買餐點，還有就是請大家不要再來問，《富都青年》真的不是國片，它是馬來西亞的電影，所以文化幣不能看。