三立集團違規入股中嘉，NCC（國家通訊傳播委員會）今日委員會決議開罰中嘉8家系統台各120萬元罰鍰，共計1440萬元。民眾黨準立委黃國昌批評，三立違法入股中嘉，NCC為什麼不罰？打算查到什麼時候？下次總統大選嗎？

黃國昌表示，NCC今天針對「三立違法入股中嘉」、「鏡電視違法變更營運計畫」開會討論，不出預期，正是因為要輕輕放下，又怕影響到選情，才硬拖到選後處理，他批「可恥的NCC」，三立不罰、鏡電視警告，綠媒大獲全勝。

黃國昌質疑，請問NCC，中嘉有線系統連年宣布營收突破百億，罰1440萬這種零頭有嚇阻效果嗎？違反行政處分的附款，原來是罰錢了事？三立違法入股中嘉，NCC為什麼不罰？「是否影響NCC對廣電事業監理將另案調查釐清」，打算查到什麼時候？下次總統大選嗎？

黃國昌說，更好笑的是鏡電視違法製播政論節目，NCC要求限期改正、記警告，根本不演了，也難怪連現場的記者都聽不下去，直接嗆NCC「節目都播完了限期改正有什麼用？」、「記警告有什麼用？它不會被撤（照）」。

他轟，一個獨立機關，連續兩個禮拜開記者會被嗆爆，陳耀祥到底還打算賴著不辭到什麼時候？