不少人苦於「便祕」，也有人因為吃完飯就想上廁所而備感困擾。腸胃科醫師表示，在沒有特殊疾病因素影響之下，每天排便3次到每周排便3次都屬於正常範圍。糞便的外觀、每次排便需要多長時間才是更該留心的重點，兩者持續出現異狀，很可能就是健康出問題的徵兆。

英國《每日郵報》24日報導，根據腸胃疾病學家的說法，排便頻率因人而異，人體對於食物的消化會產生自然的反應，稱為「胃結腸反射」（gastrocolic reflex），亦即進食過後會出現想要排便的感覺。根據美國哥倫比亞大學醫學院專家的說法，只要排出來的糞便柔軟且呈條狀，就算下了餐桌之後產生便意，這都是正常反應。倘若糞便稀軟或拉肚子，則要留意可能有健康問題。

一下餐桌就想上大號，或者餐桌上某些菜色令「吃了就想拉」的問題加劇，這時要考慮可能是「腸激躁症」（irritable bowel syndrome，IBS）所致。特定食物、情緒焦慮、乳糜瀉（Celiac Disease，例如麩質不耐症）、部分食物過敏，都有可能導致胃結腸反射過度活躍。

一吃完飯就感受到便意，除了特定食物影響，也可能是「胃結腸反射」過度活躍所致。

胃結腸反射通常在進食15分鐘之內發生，這時胃部擴張、腸道增加蠕動，以利消化食物與吸收養分。反射作用引發結腸收縮，位於結腸的糞便朝直腸移動，高度反射作用則讓腸道收縮更常發生。

醫師表示，食物進入胃部時會引發連鎖反應，刺激消化酶釋入小腸，但每個人的消化系統按照自身步調運作，從食物通過消化道並引起結腸收縮蠕動，這段過程需要時一般介於10至72小時。不過，有些人胃結腸反射比較敏感，時間會縮短；纖維質、辛辣食物、咖啡也都有通便作用，讓人產生便意。

美國克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）腸胃科醫師李（Christine Lee）表示，如果結腸蠕動不佳，有些人會在1到2小時內接連排便2到3次，但這其實只相當於1次「品質良好」的排便。

Most people don’t know what a “normal poo” is & live for years with things like lactose intolerance, coeliac disease & constipation etc. So here’s the Bristol Stool Chart in all its glory.



You should be going 1-2/day & be type 3/4.



You’re welcome😁#guthealth #coeliac #gluten pic.twitter.com/3CySPNUaOp — Sarah Keogh RD (@Dietitianbytes) January 30, 2020

阿拉巴馬州胃腸疾病學家布倫森（Brian Brunson）說，糞便的顏色是健康指標之一，顏色會因為飲食、藥物等多重因素改變。深色、柏油狀的糞便（tarry stool）通常意味上消化道出血，例如胃部或小腸；顏色過淺的糞便可能代表肝臟、膽管系統、胰臟出了問題。一般而言，棕色或綠色屬於正常的顏色。

美國華府麥德斯塔華盛頓醫療中心（Medstar Washington Hospital Center）腸胃疾病學家艾薩耶（Ghassan Alzayer）說，糞便的形狀與軟硬度、排便所需的時間也很重要。參照1997年英國布里斯托皇家醫院發表的「布里斯托糞便分類法」（Bristol Stool Scale），硬塊狀、難以排出的糞便，代表有便祕問題、糞便乾硬、排便次數很少；軟爛的團狀或者水樣，代表腹瀉或排便頻繁；香腸狀且外觀光滑的糞便是理想狀態。糞便外觀偶爾改變不必太擔心，但如果持續出現難以排出的硬便或一直拉稀、糞便難以成形，甚至帶有血絲，可能是腸胃道出血、胃潰瘍、肛裂、腸道發炎疾病的徵兆，要儘速就醫。