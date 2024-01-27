香港男星古巨基2014年和經紀人陳英雪結婚，育有一個寶貝兒子，不過近日岳父卻突發出聲明，和兒子陳裕欣正式斷絕父子關係，對此，古巨基也回應了，「很痛心岳父母這段日子面對的精神困擾」。

古巨基小舅子近日捲入欠債風波，據悉家人已幫他償還300萬港幣（約台幣1200萬），仍未能解決債務問題，因此古巨基岳父今（27日）也在餐廳門口貼出聲明，「本人陳國滙特此聲明，本人自2024年1月27日即日起與兒子陳裕欣CHAN YU YAN ALAN HUMAN 身份證號碼G71XXXX(X)正式斷絕父子關係。此後有關陳裕欣之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人及蘭苑饎館一概無關。」

古巨基岳夫和兒子斷絕父子關係。（圖／翻攝自東網）

對此，古巨基也回覆港媒，希望外界能給予家人們空間，痛心岳父母和太太在這段日子面對的精神困擾，尤其是岳父母已是八十多歲的老人家，透露這幾年來面對這個無底洞，大家已到了無能為力的地步，對於岳父母做出這個艱難的決定，他和太太都理解並百分百尊重。

古巨基2014年和愛情長跑20年的經紀人陳英雪結婚，2020年迎來第一個寶貝兒子，48歲初為人父，老婆也以52歲的高齡誕下寶寶，夫妻倆老來得子，讓他感動到不禁紅了眼眶。