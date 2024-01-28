台中市後車頭發展協會寒士宴28日在南天宮前廣場舉辦，現場還有義剪、中醫義診，場面熱鬧。(鄭功進提供)

國民黨議員李中邀企業家共襄盛舉，協助251名獨居老人過好年，其中50人並參加圍爐活動，感受濃濃年節氣氛。(李中提供)

歲末年終關懷社會弱勢民眾，台中市藍綠民代紛紛舉辦相關活動，民進黨議員鄭功進連續第10年舉辦寒冬送暖圍爐宴，席開百桌宴請街友及中低收入戶、清寒家庭等，現場還送小紅包及米糕、太陽餅等，盼幫他們走出困頓；國民黨議員李中則邀企業家共襄盛舉，協助251名獨居老人過好年，其中50人並參加圍爐活動，感受濃濃年節氣氛。

台中市後車頭發展協會寒士宴28日在南天宮前廣場舉辦，現場還有義剪、中醫義診，場面熱鬧，協會理事長鄭功進說，他出身基層，擔任民代20多年來受到許多人幫助，且自己選區內就有超過2000戶低收入戶，透過宴請寒士圍爐的機會，除讓大家過早年、感受社會關懷，也藉此媒合更多工作機會，幫他們與社會重新接軌。

社會局副局長陳坤皇指出，市府一直關心街友，也在寒流來襲期間提供庇護場所，過年期間服務更不會打烊。鄭功進說，前幾年宴寒士活動因疫情停辦，改為發放物資，但對街友的幫助有限，透過現場宴請的方式除可媒合工作，也讓社會局更了解街友近況。

同樣連續10年號召關心獨老的李中，27日邀獨老到全國飯店吃圍爐宴，現場還有卡拉OK歡唱及摸彩。李中表示，許多企業界的善心人士連續10年關懷獨老，今年共發送251份物資給他們，但有感於「一起吃飯」的氛圍在農曆年間相當重要，特別找了50名熱心志工，陪伴50名長輩出門圍爐，感受年節氣氛。