不少年長者有手腳僵硬、四肢血液循環不佳的問題，可能到藥局購買銀杏葉藥品使用。食品藥物管理署今天公布藥品回收資訊，「腦速通膜衣錠」因為缺乏標準品，無法進行安定性試驗，啟動回收2批號，共2.1萬盒，約195.1萬錠。

腦速通膜衣錠（衛署藥製字第038421號）為指示藥品，可由醫師、藥師或藥劑生指示使用，民眾可在藥局購得，適應症為末梢血行障礙之輔助治療。食藥署副署長王德原說明，年紀大的病人可能手腳僵硬、肢體運動不順暢，會使用這類銀杏葉藥品來改善四肢血液循環。

王德原指出，1月初收到廠商通知，由於缺乏標準品，無法進行安定性試驗，因此啟動回收作業。依照藥品GMP（藥品優良製造作業規範）規定，廠商出產的藥品須留樣，並按計畫執行安定性試驗。為何沒有標準品？原因仍待廠商調查及說明。

本次回收藥品批號為2501、2901，共計2萬1682盒，約195萬1000錠。王德原說，食藥署已要求廠商在2個月內、今年2月8日前完成回收作業，並繳交成果報告書及後續預防措施，若未完成上述措施，可依《藥事法》裁處20到500萬元。

食藥署提醒，本次回收的產品皆為2022年製造，原名為「腦速通膜衣錠」，該產品已於2023年2月18日變更中文品名為「泰保寧膜衣錠」。民眾使用藥品若有任何疑慮，可洽鄰近藥局或諮詢醫師，選用其他適當藥品。