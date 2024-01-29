蔡尚樺與曾國城搭檔主持東森益智節目《全民星攻略》至今滿1000集，節目今（29）日舉辦記者會，蔡尚樺先前捲入涉嫌詐騙的投資網站風波，該集團過去4年涉嫌不法吸金新台幣14億7434萬元，她強調自己從未代言，僅在4年前當過活動記者會主持人。她今表示最近的確有點多事，自己也嚇一跳，「以後會慎選合作單位，明眼人都會知道這公司跟我沒關係」，事發隔天就有跟經紀人去拜拜。

蔡尚樺去年底坦承與交往多年的男友「交大仔仔」易鼐恩退回朋友關係，今坦言還沒新對象，「忙著工作，專注工作，年底工作與比較多」。

曾國城也幫她喊聲：「一片看好，談什麼感情啊，對吧？」不忘補槍：「現在單身啊？好慘！」蔡尚樺則嚷嚷：「你今天是壽星，可否說點好話！」曾國城解釋，他並沒有什麼意思，「今天雙喜臨門，是個『洗心革面』的好機會，啊說錯了，是除舊佈新的好機會，龍年欣欣向榮，我們需要生育奇蹟，全國一起來」。