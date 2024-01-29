新生兒符合全民共享經濟成果普發現金的最後領取時間即將結束，財政部國庫署表示，112年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒均有領取資格，請領取者把握最後機會於113年1月31日前，備妥出生證明及該新生兒生母或生父身分證明文件，至郵局臨櫃領取。

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