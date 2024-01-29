新生兒符合全民共享經濟成果普發現金的最後領取時間即將結束，財政部國庫署引據數位發展部及財金資訊股份有限公司統計，112年10月1日至12月31日在國內出生且符合資格之新生兒合計約3.5萬人，截至113年1月26日止，已有3萬3千餘人領取，還有1千1百餘人尚未領取，新生兒領取比率96.6%，該署呼籲家中有符合領取資格的新生兒，請把握最後時間儘速領取，務必在113年1月31日下午5點前至郵局領取，逾期則無法領取。