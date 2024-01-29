新生兒符合全民共享經濟成果普發現金的最後領取時間即將結束，財政部國庫署表示，112年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒均有領取資格，請領取者把握最後機會於113年1月31日前，備妥出生證明及該新生兒生母或生父身分證明文件，至郵局臨櫃領取。
《財政》新生兒領6000剩3天 領取率已達96.6%
新生兒符合全民共享經濟成果普發現金的最後領取時間即將結束，財政部國庫署引據數位發展部及財金資訊股份有限公司統計，112年10月1日至12月31日在國內出生且符合資格之新生兒合計約3.5萬人，截至113年1月26日止，已有3萬3千餘人領取，還有1千1百餘人尚未領取，新生兒領取比率96.6%，該署呼籲家中有符合領取資格的新生兒，請把握最後時間儘速領取，務必在113年1月31日下午5點前至郵局領取，逾期則無法領取。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。