澎湖一西嶼籍漁船上一名印尼漁工29日在七美西南30浬外捕撈土魠作業時，不慎纏網落海，雖經救起但人已昏迷，30日凌晨3時許靠岸由警消接手送醫。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖一艘漁船昨晚出海作業時傳出意外，一名印尼漁工在網具施放作業時，疑似不慎遭漁網纏繞，造成人跟著網具一起落入海中，雖經其他船員剪斷網具並跳入海中救起，但因風浪大直昇機無法吊掛救起，人已昏迷的他，拖到今天凌晨才送到馬公港由警消接手送醫，最後仍宣告不治。

據了解，西嶼籍的「大」字號漁船，是昨（29）日清晨6時許，趁風浪略微轉小前往七美西南海域捕捉土魠魚，豈料晚間在七美西南60浬海域作業時，一名印尼籍漁工，卻不慎跟著纏網意外落海。

雖然船上其他船員見狀，立即剪斷網具，並跳入海中將其救起，但落海船員已呈現昏迷，船長遂緊急通報海巡隊請求派遣巡防艇前來後送協助。

澎湖海巡隊雖火速派遣「巡護八號」駛向該海域救援，但在得知漁工救起仍呈昏迷狀態後，擔心艦艇航行速度太慢，恐影響後送的救援時效，於是又申請空偵機共同加入救援行列。

不料，卻因為風浪過大無法吊掛，最終在海巡艦艇一旁戒護下，由原漁船在今天凌晨3時許送達馬公港，由在場待命的澎湖縣消防局救護車後送醫院急救，但仍回天乏術。

檢警將會同相驗及調查這名印尼漁工落海的過程及相關責任。目前，印尼方面要求漁工遺體是完整搭機運回國，不願遺體火化送回，目前正由仲介協調中。