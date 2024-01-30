IG網紅「詹姆士（呈）」日前為拍攝影片，與攝影師大鬧全聯、家樂福賣場，引起各界撻伐，受害業者也報警怒告。刑事局偵四大隊昨（29日）將2人帶回訊問，全案依詐欺、毀損、煽惑他人犯罪、妨害名譽等罪嫌偵辦。對此，家樂福低調作出最新回應表示，「已對此行為者提告」。

家樂福今（30日）作出最新回應：「已對此行為者提告，喝止不良行為再效仿，由於偵查不公告，後續交由警方調查處理，不再回應」。

而全聯日前聲明：「該名網友於門市將未結帳之商品逕行拆封試吃、試飲，並將開封後之商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事，該行為已觸法，公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務。全聯強調，為維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，也在此呼籲切勿模仿、以身試法」。

回顧整起事件，在IG擁有1.4萬人追蹤的網紅「詹姆士（呈）」，先前到全聯、家樂福賣場擅自打開架上的各式餅乾、糖果等，吃了幾口又放回架上，大秀賣場「不花錢還可以吃到飽」的短片，引起各界撻伐，兩家受害業者也氣得報警提告，並表示「絕不和解」。

刑事局偵四大隊昨（29日）前往台中將詹姆士及攝影師帶回偵辦，詹姆士結束偵訊後接受媒體受訪，當場鞠躬向社會大眾、被影片誤導觀眾及全聯、家樂福「致上最深的歉意」。

詹姆士表示，一開始沒有想法，只是好玩，既然已經闖禍，就沒有後不後悔，坦言這是一起沒有設想周到的衝動行為，將會配合警方並負起責任，並與兩公司進行和解。