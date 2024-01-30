關於上市計畫，李建成坦言，有不少公司想要合作，也有人提出借殼方式立刻上市，但是自己認為，包租代管業最忌諱擴張的太快，只要逐步踏實，有實力就能順利上市，所以拒絕上門想要合作的人。

對於今年的租金，李建成認為，各種物價都在上升，租金也會跟著增加，不過，今年有不少的社宅即將完工，包租代管社宅數量也會漸漸增加，在政府政策調控下，預期租金緩漲，漲幅約在2~3%。

台灣內政部力推社宅包租代管，李建成說，與別國不同的是台灣是由政策來領導，民眾接受度高，加上台灣又有各國罕見的「租賃專法」，明訂業者與房東、房客關係，未來發展仍有空間。台灣租賃業法規執行相當嚴格，每一筆成交都需要實價登錄，所以在控管上完整。

兆基管理顧問股份有限公司主營包租代管業，包括「社宅、一般租賃」，也有部分房屋仲介活動，台灣18個縣市都有布局，目前本島中僅有台東縣尚未進軍。