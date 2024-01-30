台中靜宜大學林姓女大生於去年3月間，獨自到緬甸找男友，先飛往英國倫敦，卻在泰國轉機時，改從陸路入境緬甸，與親人失聯10多天後消息曝光，林女「為愛走天涯」追隨男友赴果敢園區替詐團工作。因為緬甸果敢發生戰爭，林女自首遭遣返到大陸，當時已懷孕8個月，目前在上海坐月子候審。

家住桃園的靜宜大學林姓女大生，去年3月間與家人約定清明連假返家卻未回家，後來媽媽打電話都連絡不上；林女家人跟林女的李姓前男友到其租屋處查看，發現林女已人去樓空，當天向警方報案。經警方調查，林女同月30日在桃園機場，獨自搭機出境。

經警方了解，林女認識的新男友，疑似在緬甸的「KK園區」等地從事詐欺相關工作，在未告知家人情況下，林女為愛走天涯離開台灣，獨飛緬甸後，雖傳在某私人公司上班，但遇到從事國際救援任務的志工於網路留言，她不想回台，還說「男友不走，她也不走」。

林女飛到緬甸與新男友會合後就未曾返台，卻有外界傳出，林姓女大生與新男友疑在緬甸的詐欺集團旗下工作，且在最近一波緬甸與大陸聯合打擊詐欺中，雙雙遭捕入獄，甚至在大陸遭判刑，但另一說法是，林女人在緬甸工作，一切平安，兩派說法，警方都無法證實。

據《ETtoday新聞雲》報導，PTT網友「Induction」（Sammy）指出，因為緬甸果敢發生戰爭，經協調後台灣人可以自首入境大陸，靜宜女大生自首後從緬甸前往大陸，且當時已懷孕8個月，由其舅舅保釋後在天津待產，目前女大生人在上海坐月子，等狀況穩定後將接受中方審訊；女大生男友也自首赴陸，因另涉拐賣婦女兒童罪，Sammy認為若跟詐騙事蹟合併刑罰的話，「搞不好要槍斃喔。」