近幾年情趣玩具的外型，變的都跟以前不一樣了，有動物造型，甚至充電時還會亮燈，而網路一名女子發文表示，她的情趣玩具平時都放在床頭，充電時還可以充當小夜燈使用，但昨天回家發現「它」不見了，結果居然在阿嬤的房間找到，讓女子一整個傻眼。

女子在網路《Dcard》發文表示，自己偷偷買的情趣玩具，就放在床頭，因為家人平時不會進房間，就沒有很在意，加上外型很可愛，充電還可以充當小夜燈，直到昨天返家時，突然發現玩具不見了，心理OS想說會不會被家人發現了。

女子後來發現自己想多了，因為阿嬤房間的小夜燈壞掉，看到這個可愛得東西，就被借去用了，沒想到阿嬤說這東西很好用，平常手機看久了，還可以拿凡按摩眼睛……！一直誇講這東西好實用！而女子尷尬的看阿嬤在按摩眼睛周圍，傻眼的拍下照片，笑笑的說在夜燈都是多功能的啦。

網友看到此篇發文，全部笑翻並留言表示：「阿嬤活了那麼久 甚麼都看過了不用擔心啦！！」、「所以阿嬤把妳按摩XX的地方拿去按摩眼睛了....」、「阿嬤也太可愛了」、「阿嬤不曉得這東西有多刺激」、「按摩用 哪用不是重點」、「我會笑死」。