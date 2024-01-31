一名妙齡女小美透過打工軟體，應徵到一名高姓男子住處洗廁所天花板，但女方事隔29日控訴，高男趁機將她衣物噴濕後，強行脫去衣物，拉入房間床上指指侵，並意圖性侵，遭到她強力抵抗後，只能在一旁打手槍並射精在肚子。高男反控是因自己遲未付錢產生糾紛，對方才編造性侵情節。法官認為，此案僅有小美單一指控，沒有其他積極證據補強，判高男無罪。

根據判決書，小美提告表示，高男在「小雞打工」APP上徵人幫他刷廁所天花板，因為會弄濕所以需要帶換洗衣物，工資是1000元。她隔天前往高男住處，對方要求用菜瓜布刷洗浴室天花板。

小美控訴，高男一直假意要協助，以雙手撐住我腋下，還用水淋她，接著就說衣服濕了藉機把她全身衣服脫掉，然後用下體磨蹭屁股，她雖然一再反抗，卻被壓拉到床上，即使強力抗拒，高男還是對她指侵，並在一旁打手槍後射精在肚子上。接著就叫我清洗乾淨，但高男事後用各種理由推託沒有支付酬勞，直到她說要報警處理，對方才用網路轉帳1000元。

事後小美提告，但高男辯稱，我與她有金錢糾紛，因遲未給付A女打工之酬勞1000元，她才編造遭性侵。如果她真有遭受性侵，理應隨即報警處理，並立即至醫院驗傷，但她卻事隔長達29日才報案、驗傷，不合常理。

法官調查後，認定小美案發之初未選擇立即報案，也無就醫檢查，未能立即接受疑似性侵害案件之驗傷程序，證述事實是否存在，以及如何產生，均僅限單一說法，欠缺佐證證據。

法官另外依據有測謊、醫院驗傷單、精神評估報告等證據均無法認定，因此認定此案證據不足，無法讓合議庭形成有罪心證，判高男無罪，仍可上訴。