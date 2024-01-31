國立中山大學為美國麻省理工學院全臺唯一合作大專校院，今年再獲選為MIT中文項目移地教學課程場域，來臺研修學生數不僅較去年成長一倍達19人，隨團教師也增為2人，課程更由2週拉長至3週。今年課程最特別的是安排參訪屏東霧台原民部落，由中山大學社會學系助理教授巴清雄親自帶隊解說。

中山大學指出，巴清雄本身為魯凱族人，專長為原住民農業與環境研究，透過他的深度講解與幽默特質，使MIT學生體驗學習到魯凱族自然永續與相互扶助的文化與精神。

這次移地教學體驗行程包括搭乘高雄輕軌導覽市區、漫遊旗津、左營舊城、蓮池潭周邊廟宇、佛光山巡禮、體驗武術和太極拳，還安排高雄六龜在地生態歷史與茶文化發展、參觀年貨大街、臺北101、國立故宮博物院，以及MIT在臺校友會悉心安排的臺北大稻埕歷史發展與臺南古蹟參訪，豐富的文化饗宴讓學生興奮又期待。

MIT中文項目主任廖灝翔表示，MIT中文項目於2023年第一次來臺移地教學，首選中山大學交流，獲得學生極佳回響。延續去年與中山大學合作的美好經驗，今年的語言課程特別安排每日與中山大學部學生進行一對一40分鐘的口語練習；透過和語伴密集對話，MIT學生不僅增進中文口說能力，也從語伴身上了解新世代臺灣蘊含的溫度與人文多元。

MIT學生則認為，臺灣生活環境與氛圍相當安全，南臺灣氣候宜人，高雄的交通也很便利，捷運不僅乾淨、速度快且準時，西子灣的沙灘也非常乾淨；讓人印象最深刻的還是臺灣人的友善。中山大學本地學生熱情招待MIT學生，帶他們體驗各種活動、品嚐在地美食，讓MIT學生嚐鮮之餘，也感受滿滿的人情味。

中山大學國際長周明奇強調，學校鼓勵學生多從事國際交流活動，拓展人際關係，增廣國際視野，欣見中山與MIT師生交流互動，分享多元文化，期望中山大學美麗的校園與多元廣納的人文素養帶給MIT師生豐富的學習體驗，並建立長久的國際友誼。