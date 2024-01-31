交通部去年解除赴大陸旅遊團的禁團令，3月1日正式上路，觀光署長周永暉今表示，預計下周就會發布詳細的實施辦法，告知各旅行社，並以每天2000人當參考上限值。至於兩岸再度因M503航路產生糾紛，可能讓陸客市場更加悲觀，周表示今年1200萬外籍客來台的目標不變，會加強新南向市場的攬客。

交通部今舉行新春記者會，部長王國材談到觀光時表示，2023年有640萬國際旅客來台，雖然陸客沒來，但還是達到了設定目標。他坦言，若今年陸客還是沒來，要達成1200萬國際旅客的目標不會改變，但會「很辛苦」。

周永暉說明，3月1日開放組團赴大陸旅遊的時間不變，預計下周，可能是2月6日或7日，會宣布實施辦法的細節。至於組團限額問題，會依照實際攬客情形，以每天2000人當作參考上限值。

王國材補充，去年與陸委會談是以每天2000人為原則，但陸委會也同意酌予調整。

外界擔憂陸客市場仍不樂觀，周永暉強調，還是很歡迎大陸朋友來台旅遊，台灣人本身就好客，觀光署也推出2024、2025年入境振興計畫，在全球布局裡面，2月份在印度孟買設點、3月則是印尼雅加達。新南向市場部分，會希望今年旅客量多一點，若陸客不來，可以補上缺口。