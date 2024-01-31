美國好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）擁有漂亮臉蛋和精湛演技，出道以來演過許多經典作品，如《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》系列、《斷背山》、《黑暗騎士：黎明昇起》等等，出道多年外貌幾乎沒有變化，超強凍齡術讓許多人佩服；日前她更新社群大頭貼，不科學美貌引起大量網友按讚。

安海瑟薇今（31日）突更新facebook粉專的大頭貼，距離上一次更新大頭貼已有4年，她選的照片是雜誌拍攝照，照片中她畫著淡妝，無辜大眼看向鏡頭，容貌幾乎和少女時期一樣，加上黑色低胸洋裝，優雅又性感的模樣瞬間擄獲粉絲的心。

值得一提的是安海瑟薇已經有41歲，照片更新後吸引6.4萬人按讚，數字仍在持續上升中，驚人美貌讓網友直誇：「一如既往的美麗迷人」、「無庸置疑的美麗」、「我愛她，世界上最美麗的女人」、「優雅的女神」。

安海瑟薇憑藉多部電影在影壇青雲直上，嘗試了許多不同類型的作品，近期傳出她將和新世代男星尼可拉斯·葛拉辛 (Nicholas Galitzine)合作電影《關於你的想法》，該電影改編自同名小說，安海瑟薇將飾演一位40多歲的單親媽媽，意外和年輕男歌手擦出愛火，兩人的合作讓許多影迷期待。