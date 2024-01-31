歐洲聯盟負責貝爾格勒（Belgrad）和普里斯汀納（Pristina）對話事務的特使本週二（30）表示，塞爾維亞和科索沃之間的關係正常化方面進展有一些成果，包含能源協議對一些證明科索沃主權的政策讓步，但在大局方面，進展甚微。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）31日報導，歐盟的對話代表拉伊茨亞克（Miroslav Lajcak）表示，去年年底之前取得了重要的成果，包含能源協議、承認科索沃共和國牌照、結束車牌的貼標制度。這是具體而明顯的證據。但在關係正常化的大局方面，進展甚微，」

拉伊茨亞克分別與科索沃總理庫提（Albin Kurti）和總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）舉行了會談。

「我們有去年二月和三月的協議，我們很清楚需要做什麼。如果你問我，我會說不要拖延，越快越好。讓我們開始實施，」

由歐盟主導的貝爾格勒（Belgrad）和普里斯汀納（Pristina）於2011年啟動，旨在透過法律約束協議的框架內找到一種彼此同意、解決爭端的方案。

科索沃於2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，包括美國、英國、法國、德國和土耳其在內的部分聯合國會員國承認其為一個自治國家。然而，塞爾維亞仍將科索沃視為其領土。