大陸民航局30日宣布，取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，未來航線將更貼近海峽中線飛行，引發我方嚴正抗議。前立委蔡正元表示，2015年大陸為紓解空運壓力，申請M503航線獲國際民航組織核可，當時就因太靠近台灣引發反彈，時任總統馬英九與對岸協商後，「大陸讓利給台灣」，向西偏離航線25公里，現在大陸只是不再讓利，改為正常依照航線飛行，鄭重譴責大陸的陳建仁就是大白目、（交通部長）王國材也是廢材一個。

對於大陸民航局未與我國民航局協商，逕自取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，使未來航線更貼近海峽中線，我國防部、陸委會、民航局及行政院長陳建仁嚴正抗議，認為此舉恐衝擊台海安全、破壞穩定和平現況，要求大陸即刻停止、盡速協商。大陸國台辦則稱，兩岸同屬一中，不存在所謂的「海峽中線」，這是為提升空域運作效率，緩解航班壓力。

前立委蔡正元31日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，所有民航的航線都是由國際民航組織(ICAO)畫線規定，M503航線也是由ICAO正式批准。因為大陸沿海的A470航線太過壅擠，班機運量超過航路的負荷，造成上海機場的準點率只有46%，大陸才申請M530航線，這是專業組織核定的航線，天氣、安全、天然氣等等因素全都有專家討論過，不需要擔心。

蔡正元提到，2015年，M503航線劃定的時候，綠營就很多反彈聲音，認為太靠近台灣，因當時還有九二共識，時任總統馬英九就去跟對岸商量：「希望向西偏17公里，不要真的照M503航線航行」，而最後大陸實際飛的路線，是向西偏離25公里，「簡單來講就是讓利給台灣」。

「現在大陸為甚麼要讓利？」蔡正元直言，沒什麼法律戰，大陸現在就是正常依照國際民航組織的規定飛M503航線，原本不飛的W122、W123銜接航線也正常使用。

對於我國政府機關稱「反應不及」，蔡也吐槽，衛星發射都能兩分鐘發國家級警報做出反應了，是在講甚麼胡話，而且台灣的雷達數量、密度是全世界第一，陽明山到大武山全線都是，難道軍機跟民航機會分不出來嗎？他也直接點名，「陳建仁就是大白目、（交通部長）王國材也是廢材一個」。