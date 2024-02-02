中國社會科學院台灣研究所副研究員兼法律室副主任陳詠江2日在大陸《環球時報》撰文指出，中國大陸民航局1日起正式取消M503航線自北向南飛行偏置，後續還將啟用銜接M503的W122、W123航路由西向東運行。這是提升空域運行效率之舉，民進黨當局因該航線緊貼「海峽中線」反應激烈，稱「以民航包裝對台政治乃至軍事的不當企圖」。越是這樣，陸方越需將一些涉台法律議題講清楚，綠營近期頻繁炒作「海峽中線」、聯合國2758號決議權威性和有效性，都是典型例子。

陳詠江稱，大陸反復申明，根本不存在「海峽中線」。那條線實際上是冷戰時期美國方面給國軍畫定的一條「假想中線」，要求國軍所有戰機和艦艇必須在那條線以東活動，否則就得不到美軍安全保障。後來，台灣空軍就以這條「假想中線」畫出自己的「防空識別區」。但大陸從不承認這條中線存在。法理上，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、鄰接區和專屬經濟區。實踐中，針對美台行徑，中國人民解放軍多次在台灣周邊海空域多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

陳詠江表示，這次優化M503航線是為進一步改善航班營運情況，極大便利兩岸民眾往來。不料民進黨當局仍然根據子虛烏有的「海峽中線」歪曲解讀，試圖政治化操弄蒙蔽不明真相者並博取同情。

陳詠江強調，最近同樣需要釐清的還有聯合國2758號決議的國際法效力問題。美國在台協會主席羅森伯格近日再次宣稱該決議「並沒決定台灣地位」等。聯合國2758號決議內容，首先是表達對國家主權和領土完整等《聯合國憲章》原則的尊重；接著強調恢復中華人民共和國的合法權利對於維護《聯合國憲章》及聯合國事業「必不可少」，宣示聯合國在中國代表權問題上的終結裁定——承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安理會五個常任理事國之一；最後做出兩項強制性決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從其在聯合國及其所屬一切機構非法占據的席位上驅逐出去。

陳詠江解讀，2758號決議清楚表明其解決的是原有中國席位的代表權問題，而這個席位一直代表的是包括台灣在內的全中國，在事實上證明了台灣屬於中國這層關係。2758號決議是一個能在聯合國系統產生法律效力的檔，具有充分的國際法依據和實踐證明。決議中，蔣介石作為一個政治符號，就是台灣當局的代名詞。決議驅逐蔣介石的代表，等於聯合國對台灣地位的法律宣判，認定台灣當局不具備獨立參與聯合國的資格。這從當時美國等提出「兩個中國」、其他個別國家提出「一中一台」都遭聯合國否決的歷史中，也能得到佐證。

陳詠江指出，隨著大陸扎實推進高品質發展，兩岸實力差距只會越拉越大，大陸方面牢牢把握兩岸關係發展主導權和主動權的意志和能力也越來越強。這顯然引發台獨及西方反中勢力的焦慮和反彈。大陸在當下和未來不斷及時釐清涉台熱點法律議題，更能以正視聽。