苗栗縣警局落實防制酒駕，三度榮獲警政署評核第一殊榮，獲警政署長黃明昭頒獎表揚。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局2023年「防制酒後駕車工作督導考核計畫」經警政署評核為全國乙組第1名特優肯定，1月31日由縣警局副局長曾咸超代表出席由警政署舉辦防制酒駕年度宣導記者會，警政署長黃明昭表揚特優單位，肯定苗警防制酒後駕車之各項成效，顯示防制酒後駕車決心。

苗栗縣警局統計，2023年酒駕肇事死傷人數97人，較前三年死傷人數平均值124人，減少27人，減少比例為21.77％。且防制酒後駕車工作督導考核成績亮眼，分別於2020年、2022年及2023年等經警政署評核為全國乙組第1名3次，可見防制酒後駕車績效卓著。

苗栗縣警局長陳世煌表示，2024年加強重要節日安全維護工作已於1日22時起跑，縣警局為了讓民眾安心、快樂過年，將持續要求各分局確實於轄內加強宣導，亦將全面針對轄區夜店、KTV、餐廳密集地點等相關周邊道路及易肇事路段加強防制作為，在此呼籲民眾切莫心存僥倖酒駕上路，酒後應「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」，以降低酒駕事件的發生。

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