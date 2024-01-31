有鑑於冬令時節天氣轉冷，國人喜好飲用酒類與食用含有酒精成分料理，容易發生酒駕。因此，警政署與臺灣酒駕防制社會關懷協會於今（31）日共同舉辦「打擊酒駕、平安回家 警、醫共同防制酒駕年度宣導記者會」，由警政署長黃明昭與協會理事長許以霖共同主持。

並邀請衛生福利部、交通部、法務部、馬偕紀念醫院、臺北市立聯合醫院松德院區、台灣外傷醫學會、台灣酒害防治協會、台灣酒精不耐症衛教協會、台灣成癮協會、台灣精神醫學會、台灣急診醫學會、各直轄市、縣（市）政府警察局及相關署屬警察機關參與，共同加入113年度酒駕防制宣導行列。

今天記者會開始，首先播放酒駕防制成果宣導影片，影片內的取締酒後駕車實例，展現警察認真取締酒駕辛勞及臨場機智反應。

根據警政署統計，112年酒駕舉發5萬9,854件、酒駕移送法辦3萬3,439件、酒駕查扣車輛牌照2萬7,107件、酒駕處罰同車乘客舉發3,176件，也因為全國警察強力執法，統計112年1至10月酒駕交通事故6,675件、造成217人死亡、8,457人受傷，與103年相比，交通事故減少7,147件（-51.71％）、死亡人數減少317人（-59.36％）、受傷人數減少9,106人（-51.84％），防制酒駕已有成效。

另警政署為肯定員警執勤辛勞並鼓舞士氣，特別於今天記者會中表揚112年防制酒後駕車工作督導考核績優單位，並由黃明昭頒發獎勵金以資鼓勵。

黃明昭表示，除交通執法外，也特別感謝交通部針對酒駕相關的罰則修法加重處罰，法務部重懲酒駕犯行、嚴審假釋及各醫療機構協助戒除酒癮治療等多管道方式攜手合作，讓防制酒駕發揮更大的成效。他希望藉由這次的記者會，強化政府機關防制酒駕力量，並向大眾表達打擊酒駕的決心，建立全民反酒駕共識，杜絕駕駛人僥倖上路的心態，達到酒駕零容忍，邁向零死亡願景之目標，以維護道路交通秩序與安全。

今天記者會最後，現場所有與會單位代表手持「打擊酒駕、全面啟動、拒絕酒駕、平安回家」等防制酒駕標語手板，拍攝大合照，並共同呼籲全民響應拒絕酒駕，不可懷有僥倖心態，各警察機關將持續強力執法，嚴格取締酒駕，以確保民眾生命與財產安全。

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