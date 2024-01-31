法務部行政執行署為貫徹「酒駕零容忍」政策，日前指示全國13分署執行第4波「強力滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，執行官使用「政府專屬短碼簡訊」平台、發送繳款通知簡訊，甚至操作「無人機」空拍等科技手法執行，共計追討罰鍰3514萬多元，查封土地630筆、建物98筆、汽機車13輛。

行政執行署表示，執行署自2021年起便啟動「強力滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」。時值春節前夕，民眾餐敘頻繁，酒駕機率恐增，為遏止酒駕行為一再發生，行政執行署通函全國13分署，自今年1月15日至31日實施第4波專案執行。

專案執行期間徵起金額（含已扣押及待入帳金額）高達新台幣3514萬1367元，共查封土地630筆、建物98筆、汽機車13輛，實施現場執行總計1388次，動員2,530人次，展現政府堅定執法決心。

行政執行署表示，第4波酒駕專案執行，在各分署積極執行下，甚有斬獲，其中較特殊的是彰化分署透過數位發展部「政府專屬短碼簡訊」平台，對酒駕者發送繳款通知簡訊，許多人接獲後主動致電詢問並繳清或辦理分期繳納。

另花蓮黃姓男子無照駕駛且為酒駕累犯，又不繳罰鍰，花蓮分署對他祭出查封不動產手段，現場查封時並創全國法拍機關首例，由執行官操作「無人機」空拍其不動產外觀及周邊環境，黃男只好主動清償，順利追回欠款。

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