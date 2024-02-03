詐騙集團假冒軍人名義成立各種戰隊，誘騙同袍加入投資。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

一名陳姓退休軍人日前在網路看到一則投資廣告，標榜是退休教官財經名人開設的限時免費投資交流群組，同是軍職出生的陳男不疑有他，點擊後被引導進入LINE群組及下載假投資APP，並依照APP客服人員指示匯款至指定帳戶儲值，還特別交代勿填寫備註欄，避免被銀行發現洩露佈局標的，陳男事後要求客服人員退還儲值金額時，對方拒絕退還且未再回復訊息，陳男才發現上當受騙，損失11萬元。

刑事局表示，近期發現詐騙集團結合國軍軍階，以「士官戰隊」、「尉官戰隊」、「校官戰隊」、「將官戰隊」等名稱，吸引民眾加入「階梯式戰隊」LINE群組，並冒用「教官」名義進行教學、代操，詐騙集團也會在「戰隊」內也會安排「暗樁」，製造踴躍報名氛圍或分享獲利情形，其實都是詐騙手法的一部分。刑事局已洽國防部密切合作，將持續強化國軍反詐騙意識。

刑事局提醒，詐騙集團會剪輯名人公開的談話影片，製作假名人投資影片播送，影片內容提及傳授投資心法，並在結尾附上LINE群組連結，吸引民眾點擊加入；除此之外，詐騙集團也會盜用名人照片，創立假臉書粉絲專頁，還會從名人的粉絲專頁複製日常文章至假粉絲專頁，混淆民眾視聽。

警方指出，辨別假粉絲專頁有以下4種方法：1、該粉絲專頁於近期成立或更改名稱，無藍色驗證標章。2、歷史動態不多，按讚、回應多為人頭帳號。3.名人不會邀請加入好友或投資群組。4、名人不會要求提供資金。