台中市警局霧峰分局大里分駐所巡佐黃政義、警員黃炫勳，日前巡邏時接獲里長何世琦通報，在大里區大新街土地公廟，有一位民眾需要協助，警方獲報到場，發現男子患有眼疾、無人照顧，。

據了解，彭姓男子原本在大里區大新街附近流浪，因為眼疾的關係，已經看不清楚前方的路，只能待在土地公廟附近，靠著廟方人員和其他街友照顧。廟方人員表示，彭男平時很乖，不會惹事生非，但是他的眼睛越來越差，需要有專業的醫療和照護，所以希望有關單位能夠幫助他。

警方到場後，會同轄內熱心參與公益的便當業者，將便當分送給彭姓男子和其他街友，暫時解決他們的飢餓。員警黃政義表示，詢問了彭男的身體狀況，發現除了眼疾外，其他方面都還正常，但是他的照料問題，確實比較困難，所以就與里長協助通報區公所和社會局。

社會局了解狀況後表示，因為無法立即安置，需要等候安排照料人員和安置處所，但是在等候安置期間，他們會多加關心彭男狀況，並提供必要協助。

里長何世琦也與大新街土地公廟、七將軍廟等地方人士會同，一起關心彭姓男子，並為他募集救助金，以減輕他的生活負擔。後來，在何世琦的陪同下，彭姓男子與大里區公所、社會局人員共同協助安置，由社會局送往彰化一家安置機構，開始新的生活。

霧峰分局長陳祥麟表示，感謝里長、熱心關懷之地方人士，讓溫暖進入社會各階層，將社會服務之網絡完整體現，也希望霧峰分局同仁持續發掘關懷弱勢，維護社會安寧。

他也呼籲，臺中市有遊民安置輔導體系，如發現身分不明或疑似遊民，可透過1999市民專線或警察局110報案系統通報，提供福利服務資源，幫助遊民穩定生活融入社會，另如遇有日氣溫驟降(12度以下)，市府也會啟動低溫關懷，提供街友暫時禦寒處所。