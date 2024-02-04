涉嫌人搶走債主身上錢包、手機。（翻攝畫面）

28歲蔡姓、曾姓2人疑似買賣毒品糾紛，昨天（3日）上午9時持棍棒、刀子，衝入巫姓男子在北市廈門街住處，巫男當時正在睡覺，即遭一頓毒打，導致手臂骨折、右小腿被砍傷，蔡等2人並在屋內搜刮財物，搶走手機、背包約5萬元後離去，警方持拘票陸續逮2人到案，釐清案情後，將依強盜、傷害等罪嫌移送法辦。

35歲巫姓男子多次向蔡姓男子追討1萬2000元債務，蔡疑遭逼急，竟然找來同年齡的曾男，3日上午到巫男住處按電鈴，巫的女友搞不清楚狀況，開門讓2人竟衝入屋內，不料剛進房間，就拿出刀子、棍棒朝剛睡醒的巫男一輪猛毆，並以刀背敲頭，椅子砸手臂，導致巫男多處骨折、擦挫傷。

蔡、曾見巫男受傷，為了能逃逸避免警方知道，蔡男更押走巫的女友，搭計程車前往北投，女友則趁紅綠燈下車逃跑並報案，警方昨下午先逮捕曾男並在他身上起出贓物，今凌晨持拘票逮捕蔡男到案，現正製作筆錄釐清兩人涉案程度。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！