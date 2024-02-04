4日救國團嘉義真善美聯誼會在嘉義救國團中庭廣場發放愛心物資，為嘉市東區7里近150位弱勢獨居長者和邊緣戶送上溫暖。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

救國團每年春節前夕都會舉辦「扶弱送愛、傳愛台灣」全台公益連線活動，4日救國團嘉義真善美聯誼會在嘉義救國團中庭廣場發放愛心物資，為嘉市東區7里近150位弱勢獨居長者和邊緣戶送上溫暖，也呼籲各界一起做公益，讓弱勢家戶暖心、溫馨、過好年。

送暖活動由救國團嘉義真善美聯誼會主辦，今年在嘉義真善美聯誼會長陳青杏號召下，首次深入基層與里長聯繫，陳青杏說，每到歲末之際，總會想起飢寒交迫的弱勢族群，基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，今年擴大辦理「扶弱送愛、傳愛台灣」公益連線活動，與東區太平里、北門里、仁義里、林森里、蘭潭里、頂庄里、中庄里等里長聯繫，共資助150位弱勢獨居邊緣戶。

嘉義市長黃敏惠今也到場參與，表示救國團秉持著公益不落人後的精神，舉辦對社會有幫助各類公益活動，為社會注入許多溫暖正能量，尤其救國團成立已72年，長年累月深耕基層，希望透過救國團的努力，帶動各界共同響應，打造更和諧美好的社會。

嘉義救國團表示，今天協辦單位包括鄭秀英教育事務基金會、正慶中醫診所、嘉義真善美獅子會、救國團嘉義市西區團委會、鋁台精機廠股份有限公司、嘉友電子股份有限公司、救國團嘉義工商青年社會服務隊、嘉義市樂齢共生學會、嘉義基督教醫院、口福不淺有限公司等單位及個人。