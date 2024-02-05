趙又廷飾演投資經理。（中天娛樂台提供）

白敬亭飾演初入職場的菜鳥。（中天娛樂台提供）

白敬亭劇中被罰做伏地挺身。（中天娛樂台提供）

由趙又廷、白敬亭領銜主演的職場生存劇《平凡的榮耀》，今（6）日起在中天娛樂台播出，劇情是以社會新鮮人的角度描繪初入社會職場的真實百態，劇中白敬亭飾演的「孫奕秋」是只有高中學歷又毫無背景的社會新鮮人，卻因特殊原因，他空降成為投資公司的實習生，更在趙又廷飾演的投資經理「吳恪之」底下工作，從一開始吳恪之對孫奕秋極其嫌棄，經過相處慢慢接納。整部戲除了寫實刻劃職場生活，更展現「社畜」的日常，讓觀眾感同身受，而趙又廷、白敬亭之間的「師徒情」更是劇中的一大看點。

白敬亭談到《平凡的榮耀》中的角色跟自己有些相似，讓他詮釋過程中感觸許多，「孫奕秋的入職經歷跟我進入演員這個行業的經歷，其實是有點相似的，我們都是空降兵，然後也是一上來就接手了一個還挺重要的職務」，加上本身不是表演科班，一開始接觸演戲就像角色孫奕秋一樣唯唯諾諾，所以飾演過程也讓他重拾當初入行的緊張感；為了塑造好角色，身高183公分的他，讓自己的體重最輕甚至低於60公斤，營造出瘦弱的形象，然而現實生活中白敬亭其實很熱愛健身，有一場戲他被趙又廷罰做伏地挺身，當時從天亮拍到天黑，談到這場戲白敬亭很深刻：「當天拍攝實際數不清了，估計做了好幾百下。」展現他超好的體能。

《平凡的榮耀》對於白敬亭來說是一部意義重大的作品，除了是他時隔兩年以「演員」的身分再次和大家見面，也是他和趙又廷的首次合作，白敬亭談及一開始知道要和趙又廷合作相當緊張，很擔心自己在作品不多的情況下，會不會被質疑能否駕馭好角色，加上當時剛好經歷人生低谷，不過透過此次合作給他很大的影響，「跟趙又廷的合作，帶給我很多正能量、正向的東西」，也確立了自己對於演員這個職業的方向。對白敬亭來說，不管是戲裡還是戲外和趙又廷都是亦師亦友的關係，趙又廷則誇讚看到白敬亭就像看到年輕時候的自己，「他特別認真、內斂，邏輯性特別強」。

白敬亭更曝光趙又廷私下不為人知的一面，「對趙又廷的第一印象是很認真的人，認識之後發現他是很認真地在搞笑」，同是天秤座的兩人，都有一些天秤座「容易糾結」、「注重邏輯」的特質，不過白敬亭談道：「我倆不太像的是，我不太有強迫症，他是特別嚴重，我們經常拿強迫症的這個點來折磨他。」而趙又廷的強迫症嚴重到拍戲時看到道具的桌子與桌子銜接處有不同高度，他就一定要把它們調到平整為止，不然他就會相當在意。這部貼近上班族心聲的口碑劇《平凡的榮耀》6日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。