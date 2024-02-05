今年大學學測英文科作文要考生找一個機器人小幫手來幫忙解決自己的情緒困擾，閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，從考生作答狀況來看，他們最在意同儕看法，因此希望機器人可以利用大數據去分析不同個性者的優缺點，讓他們知道如何與同學或朋友互動。

賴惠玲說，今年英文科非選擇題的評分標準與去年相同，「中譯英」部分，每小題總分4分，每個錯誤扣0.5分；「英文作文」則依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字等四個項目給分，字數明顯不足的作文則扣總分1分。

今年的「中譯英」題目以選舉為主題，第一題是「每逢選舉季節，總是會看到政治人物造訪各地著名廟宇」，第二題則是「除了祈求好的選舉結果，他們也希望展現對在地文化與習俗的尊重」，測驗考生能否譯出正確、達意、通暢的英文句子。

賴惠玲說，今年「中譯英」題目所考的句型皆為高中生熟悉的範圍，中等程度以上考生，如果能使用正確句型並注意用字、拼字，應得到理想分數。不過她提到考生拼字被發音混淆的現象，例如「選舉」election拼成eletion，「政治人物」politican拼成politition，「廟宇」temple拼成tample，相當可惜。

至於英文作文題，則要考生從心碎、在乎別人看法及情緒波動等三章圖片中擇一，邀請機器人小幫手來幫忙解決自己的情緒困擾。賴惠玲說，這題英文作文很生活化，貼近學生生活經驗，考驗考生文字表達能力、細節描述及創意與邏輯思考能力。

賴惠玲說，最多考生選第二張「在意別人看法的圖片」，他們對自己的穿著、行為感到焦慮，希望機器人小幫手來幫忙解決這方面的情緒困擾。有考生寫到，希望機器人小幫手幫他們成為樂觀、善於溝通的人；還有考生希望機器人小幫手利用大數據分析不同個性者的優缺點，讓他們知道如何跟同儕相處。

至於選第一張「心碎」圖片的考生，主要提到交男朋友或女朋友的經驗；選第三張「情緒波動」圖片的考生，多數是寫面對功課壓力及考試結果的心情。