金門縣消防局救災救護指揮中心於（5日）中午12時51分接獲警方轉報，位於金湖鎮太湖中正公園附近有民眾落水，消防局立即派遣轄區金湖分隊3車9人前往處理，救起落水民眾已明顯死亡，為年約50多歲男性，現場交由轄區員警處置後續事宜。

消防局指出，金湖車組抵達現場後，由指揮官小隊長李彪龍與報案警方對接相關資訊，確認落水位置，立即指揮所屬實施搶救，搶救人員著必要防寒衣及救生衣等裝備，立即投入救援，迅速救起落水民眾，該民眾救起時，已無生命跡象，現場交由轄區分駐所處置，後續相關原因交由警方釐清。

消防局呼籲，戲水務必選擇有救生員駐守及具有救生設備之合法場所及地點。另金門縣於各大湖庫設有救生圈架，民眾如發現有人溺水時，可善用救生圈等身邊可取得之浮具，以岸上救援為原則，俾利確保溺者與救援者安全。遇有溺水等緊急事件請立即撥打119求救，以爭取黃金救援時間。