據實價登錄資料，2019年新北預售主力為板橋、三重和新店區。2023時，新北市預售屋交易主力區域已轉換至三重、淡水和林口區，交易熱區出現大洗牌。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，近年來，因房市交易熱絡，吸引許多建商紛紛投入預售市場，原先新北市預售熱區像板橋、新店等區域，素地已逐漸稀缺，建商只好向外擴展，開始往三重、淡水和林口等地推案。

其次，淡水、林口的預售市場表現也十分亮眼。陳金萍分享，淡水區儘管地處雙北地區的邊陲地帶，但因土地相對便宜，加上淡海新市鎮陸續開發，及淡海輕軌通車、淡北道路和淡江大橋也即將完工，將能串聯交通網絡。交通機能將大幅提升，吸引不少建商在此購地推案。憑藉經濟實惠的房價，吸引不少小資和首購族群入主，2023年交易占比15.0%僅次於三重，且五年間交易占比增幅進逼10個百分點，預售交易轉趨熱絡。

而林口區主要發展則集中在林口新市鎮，又有機捷林口站經過，能連結雙北及桃園機場。區內生活機能發展成熟，有林口三井outlet進駐，和多個雙語學區、大型公園聚集，因此自住需求強勁，也帶動當地預售交易熱度。這五年間交易占比大增8.1個百分點，居新北市第三。