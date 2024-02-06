小民參政歐巴桑聯盟今開記者會指出，2024年總統大選時，許多民眾都反映，投票所拒絕其攜帶幼童進入投票，但法規明明就已修正，痛批中選會忽視兒童權利。對此，中選會表示，已將修法內容納入2024大選投開票所工作人員手冊內容，今年1月也已函請各直轄市、縣市選委會不得限制孩童進入候選人登記場所。

有關新北市選委會原規定12歲以下兒童及嬰幼兒不得為候選人的陪同人員影響候選人登記，中選會指出，新北市選委會去年12月6日已修正相關規定，除加強登記會場相關安全防護設施外，也依規定會派員協助維護兒童安全。

中選會指出，新北市選委會去年12月7日也召開說明會議，邀請「小民參政歐巴桑聯盟」與會，除向該黨說明並表歉意外，也有提出改善措施，中選會也在去年12月21日回復小歐盟。

中選會強調，今年1月31日已函請直轄市、縣市選舉委員會配合性別平等政策，於受理候選人登記時，基於現場秩序維護及安全考量，得限制陪同候選人登記人數，但不得限制孩童進入候選人登記場所，以建立友善登記參選環境，並請於辦理各項選務工作時，加強性平觀念之宣導。