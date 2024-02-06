農曆春節將至，台南市政府警察局從本月1日起展開今年的「加強重要節日安全維護工作」。市長黃偉哲6日晚間8點前往警一分局慰問辛苦執勤的警、民力時，除對警察及民力犧牲假期、堅守崗位表示肯定外，也期許治安、交通、服務等警政工作做得更好，讓市民過得更好，並向大家祝賀「龍喜利來-喜迎龍年，大吉大利」。

黃偉哲晚間在市警局長廖宗山、義警大隊長魏正宗、民防大隊長康銀壽、守望相助巡守大隊長宋俊明及警友會理事長蔡明憲等人的陪同下，前往一分局慰勉警察及義警、民防、義交、巡守隊、志工隊等協勤5力的辛勞，並頒贈慰問品及合照留念。

另外，市警局一連2天也規畫5線慰問路線，分別由市議會副議長林志展及祕書長顏昇祺、副市長趙卿惠及葉澤山、市府祕書長方進呈等人領隊，分別前往各警分局慰勉，現場氣氛熱鬧融洽。

黃偉哲致詞時，除感謝所有員警及協勤民力犧牲假期，全心全力投入治安、交通與服務工作，也強調市府將持續編列預算，更新採購各項警用勤務裝備，有效提升員警執勤的安全。

黃偉哲還針對市警局在攔阻詐騙件數及防制酒駕名列6都第一，重大刑案也全數順利偵破特表嘉許，並勉勵警方再接再厲，建構安全大台南，守護全體台南市民的安全。

黃偉哲強調，今年適逢台南400，市府舉辦台灣燈會、國際蘭展等一系列慶典活動，期許警察同仁、協勤5力與市府團隊攜手努力，持續維持良好的治安、交通環境，展現文化古都的魅力及優質城市形象。