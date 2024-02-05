台南春節期間燈會活動不間斷，除了上週六開幕的台灣燈會安平燈區外，名列台灣十大燈會之一的「府城普濟燈會」日前也正式啟燈，燈會會場共展出多達1800盞民眾創作的彩繪燈籠，場景壯觀。台南市長黃偉哲表示，普濟燈會除在台灣舉辦，更將移展日本，美名享譽國際。

普濟燈會會場展出1800盞彩繪燈籠。（圖／台南市政府）

台南「府城普濟燈會」日前開幕啟燈，台南市長黃偉哲親赴普濟殿為燈會啟燈。黃偉哲表示，普濟燈會不僅是台灣十大燈會，展期結束後更將其中400盞燈籠移展日本，進軍國際。黃偉哲邀請市民朋友把握年節期間前往台南參展。

台南市政府表示，普濟燈會自2013年舉辦開始，累計手繪燈籠作品超過1萬5000盞，並超過百萬人次民眾參觀，深受民眾的喜愛與支持。今年普濟燈會展期自2月2起至3月9日，燈會結束後，也會將其中400個燈籠移師日本展覽，將《台南400》及台南在地社區文化，推廣給國際旅客。

普濟殿表示，今年燈會規模更勝以往，共展出1800盞彩繪燈籠，另主燈也邀請藝術家洪易「金龍YO有魚」共襄盛舉。主燈之外，普濟殿並舉辦「金龍有魚、好運龍來」集章行動，在國華街陳設了洪易老師「變色龍」及「福龍」等二件作品，邀請遊客在賞燈之餘也別忘了品嚐台南在地小吃，拍照打卡，蓋紀念戳章。

台南市長黃偉哲表示，今年台灣燈會在台南，除了高鐵和安平兩大展區，台南市區也有埕南燈區，以及普濟殿、神農街燈會，還有鹽水的月津港燈節、新營波光節及龍崎空山祭也都十分精彩，歡迎大家趁此次台灣燈會，安排來台南的一系列賞燈行程，不僅可以賞燈、看煙火，還有無人機的表演。