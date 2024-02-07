SAA5可連接電腦或筆電，讓老師輕鬆進行遠距混合式教學，無論是線上、線下學生都能清楚聽到完整授課內容，不僅擴大學習機會並提高學生參與度，建立以主動參與為核心的學習環境，實現課堂內容與音訊同步的嶄新視聽體驗。

音訊串流控制盒控制面板上的音量調整旋鈕，讓麥克風、喇叭和電腦音量調整更直覺。此外，音訊串流控制盒可整合校園廣播系統，廣播期間的課堂音訊設備會自動靜音，大幅減少對於師生的干擾。

優質的無線麥克風和揚聲器是教室音訊串流系統的一大亮點。系統配備兩個輕量化的無線麥克風，使用時間長達8-10小時，讓老師在教學時能夠以正常音量說話，在聲帶無負擔的情況下授課帶班，通過穩定而清楚的音質提高教學表現。掛夾兩用設計極大程度減少了老師在教學上的干擾，讓老師在說話時能自由走動演示；而學生也能使用無線麥克風傳遞表達自己的想法。而揚聲器的清晰音質有助於老師準確地傳達教學內容，確保每位學生都能充分參與課程，兩者結合搭配音訊串流控制盒，呈現以學生為中心的互動教學環境。