寶雅國際（5904）7日公布今年1月合併營收達19.5億元，月減1.7％、年減6.2％，主要受制過年基期差異，今年春節過年落在2月份，有望爆發成長；為搶新春財，寶雅即日起更祭出滿額送刮刮卡，有機會刮中150萬MINI Countryman車、iPhone 15 Pro等。

截至1月底為止，全台共有366間寶雅、25間寶家，寶雅指出，去年農曆過年落在1月中旬，相對新春採購業績基期高，使得今年1月相較減少6.2％，唯2月又是過年又是換季，理當營收看好成長。

寶雅國際將持續展店，藉由新美妝及店中店店型，提高市場滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅強調，今年刮刮卡，單筆消費滿999即可獲得，滿1,998贈兩張以此類推，線上買最高贈三張數量有限，中獎率100％；今年除頭獎送汽車，並大手筆連送出5台iPhone 15 Pro 512GB，除此之外刮刮卡內含最高有16萬8,888點數券、免運券、折價券等，提供消費者新春試試好手氣。