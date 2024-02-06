春節歡慶氛圍日益濃郁，全支付加碼百萬回饋同慶，帳戶付款筆筆最高3.5％全點回饋外（除全聯場域等場域外皆適用），全台春節消費滿888天天最高再送全點88點，且日日重新計算，日日皆可得。

全支付表示，「環台大撒幣」第五站繞境至高雄、屏東，消費享筆筆20％全點回饋；逛遊北部知名「延三夜市」與「華西街夜市」探索在地台灣美味，再拿50％全點回饋；家人團聚訂餐廳「EZTABLE」新戶消費滿額全點50點回饋；連假結束收心，全支付「開學季」採買生活小物、3C、文具等筆筆最高30％全點回饋。

春節加碼百萬全點回饋，2月8日～24日，使用全支付於合作通路（除全聯場域、大潤發等場域外皆適用）單筆消費滿888享4.5％全點回饋，每人每日最高可得全點88點，使用指定銀行帳戶付款活動疊加更優惠。

全支付全通路，累計消費滿額抽「日本雙人遊」及價值超過十萬好禮一次拿，2月1日～24日，於全支付所有合作通路消費累積滿888，再抽總價值超過十萬好禮套組一次拿，包含「挪威奮進號」郵輪日本雙人遊、「1萬元全點購物金」及「可愛爆擊旅行8件套組」，包含各類實用旅遊用品：行李綁帶、行李吊牌、眼罩、頸枕、盥洗開袋、護照套、收納束帶、小方巾，都使用了全支付超人氣吉祥物「虎利」、「胖P」。

另，全支付推出「開學季」活動，攜手「墊腳石」、「九乘九」、「101文具天堂」、「金玉堂」、「Straight A」、「三創生活」、「小林眼鏡」、「仁愛眼鏡」、「摩曼頓」、「生活工場」等品牌，活動期間2月15日～14日，單筆消費不限金額，筆筆最高享30％全點回饋，最高可得100全點，讓父母省荷包，學子們歡喜迎接新學期。

至於春節期間，2月1日～29日，全支付將「環台大撒幣」活動的熱潮帶至南台灣高雄、屏東地區，讓你春節返鄉、出遊，於合作通路消費不限金額筆筆20％全點回饋，單筆最高全點50點，每人最高全點200點。

全支付也精選兩個經典老字號、老饕必吃的兩大夜市「延三夜市」及「華西街夜市」帶你走春遊夜市嚐美食，2月8日至3月10日，消費筆筆均享50％全點回饋。2月15日起，親朋好友團聚訂餐廳就用「EZTABLE」新用戶消費滿額再享全點50點回饋。

全支付表示，2月疊加優惠省荷包，於合作通路（除全聯場域等場域之外皆適用）消費不限金額，使用「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶付款」單筆消費不限金額，筆筆享1.5％全點回饋無上限；連結指定銀行：「國泰世華」、「玉山銀行」、「元大銀行」帳戶付款再加碼2％全點回饋。